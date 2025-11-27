Свадебные тренды зумеров

Первые ассоциации со свадьбой у многих связаны с пышным платьем, лимузином и банкетом на сотню гостей. Оказывается, нынешняя молодежь, зумеры, предпочитает роскошному торжеству тихий праздник в узком кругу: роспись в ЗАГСе, фотосессия, и семейный ужин в модном лофте.

Зумеры не отказываются от брака, они переосмыслили формат самого торжества. Дорогое шоу для родственников они превратили в камерную историю про двоих. Белое платье уступает место минималистичным фасонам 90-х, а подружек невесты теперь можно увидеть в элегантных нарядах кофейных и шоколадных тонов вместо привычных пастельных.

Молодые пары предпочитают инвестировать не в многолюдный банкет, а в качественную фотосессию, путешествие или стильную церемонию в ЗАГСе. Даже обручальные кольца меняются. Вместо классического варианта из золота все популярнее становятся наборы из тонких колец, которые можно со временем дополнять новыми элементами.

Как уточняет автор канала «Мода. Стиль. Личность», внешний образ тоже стал другим. Вместо идеального макияжа и сложной прически невесты теперь выбирают легкий тон, натуральные брови и делают акцент на здоровом сиянии кожи.