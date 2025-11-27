Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в кружевном белье

Модель Эмили Ратаковски снялась в кружевном белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Эмили Ратаковски показала фигуру в красном кружевном белье. Модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

15 октября Эмили Ратаковски дебютировала на показе Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. 34-летняя модель появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Она также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

В конце сентября Эмили Ратаковски снялась в рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса.