Сестру Бьянки Цензори сняли в аэропорту в крошечных шортах

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина Цензори в откровенном виде появилась в общественном месте. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 21-летнюю родственницу знаменитости в аэропорту Сиднея. Она предстала перед камерами в крошечных камуфляжных шортах и облегающем белом кроп-топе с тонкими бретелями и глубоким декольте. При этом девушка отказалась от бюстгальтера.

В то же время манекенщица надела черные сапоги с широкими голенищами и взяла с собой серебристую сумку и солнцезащитные очки бренда Chanel. Отмечается, что общая стоимость аксессуаров составила 6200 долларов (примерно 490 тысяч рублей).

Ранее в ноябре Анджелина Цензори опубликовала видео в прозрачном платье.