Популярный актер смутил публику желанием не надевать трусы в День благодарения

Популярный американский актер театра и кино Джонатан Грофф смутил публику желанием не надевать нижнее белье в День благодарения. На соответствующий фрагмент утреннего шоу Today обратило внимание издание People.

40-летний артист раскрыл детали своего предстоящего выступления на параде, посвященном в честь праздника. Во время разговора телеведущий Энди Коэн поинтересовался у него, есть ли у него подходящее пальто для этого. Грофф, в свою очередь, ответил, что собирается надеть костюм, но без трусов.

«Я решил не надевать нижнее белье. Любое дополнительное нижнее белье», — уточнил звезда «Охотников за разумом», прикрыв лицо рукой.

Гости шоу, в частности коллега Гроффа, актер Дэниел Рэдклифф, сначала удивились его оговорке, а затем рассмеялись.

«Нет, все-таки тебе нужно нижнее белье! Иначе ты будешь вольным гостем на параде в День благодарения», — пошутил Коэн.

Ранее сообщалось, что известный американский баскетболист Чарльз Баркли навсегда отказался от трусов по неожиданной причине.