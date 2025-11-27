Сидни Суини позагорала в откровенном купальнике

Американскую актрису Сидни Суини в откровенном виде сняли во время отдыха с новым возлюбленным и друзьями в ее доме во Флориде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летнюю звезду сериала «Эйфория» запечатлели в бассейне под открытым небом вместе с 44-летним избранником — предпринимателем и музыкальным менеджером Скутером Брауном. Влюбленные играли в мяч и загорали.

При этом артистка предстала перед камерой в слитном белом купальнике с глубоким декольте, обнажающем часть груди. Также она продемонстрировала голые ягодицы.

