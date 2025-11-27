Кроссовки больше не в тренде: что придет на смену главному символу моды 10-х

Если раньше кроссовки считались обязательной парой для любого, кто хоть немного интересуется модой, то сейчас вокруг них ощущается лёгкое выгорание.

© Just Talks

Ещё пару лет назад за Samba приходилось охотиться: нужного размера не найти, редкие коллаборации улетали моментально, а перепродажа доходила до сумасшедших цен. Такие пары носили с чем угодно — от огромных пальто до джинсов. Потом началась новая волна. Всем внезапно понадобились коричневые замшевые модели, фанатели от сотрудничества Miu Miu и New Balance, обсуждали Dries Van Noten. Казалось, что культ кроссовок окончательно укрепился. Но сезон показов резко остудил настроение. Гости перестали приходить в привычных парах: журналистки и байеры, которые обычно бегают по дефиле в максимально удобной обуви, вдруг выбирали балетки, мокасины или аккуратные ботинки. На улицах — та же история.

Аналитики подтверждают: интерес к культовым моделям падает. По данным Style Analytics, поиски Samba просели почти на треть за год. На Pinterest запросы с «sneaker outfit» давно стоят на месте, особенно в странах, где раньше диктовали тренды. И что самое знаковое — подростки больше не задают тон. Интерес смещается к аудитории постарше, а молодёжь смотрит в сторону других решений. Эксперты говорят, что рынок просто пытается перегруппироваться.

Люди устали от однообразия: тонкие замшевые пары кажутся скучными, массивные кроссовки пока никому не хочется возвращать, а цены продолжают расти без каких-либо новых аргументов. И если раньше бренды могли бесконечно выпускать новые цвета и собирать хайп, теперь такой приём почти не работает. При этом нишевые модели развиваются активнее. Например, Nike Shox неожиданно снова входят в игру — не как мейнстрим, а как способ выделиться. Интерес растёт именно потому, что эти пары ещё не превратились в массовость. И тут молодёжь как раз снова впереди: ей хочется чего-то свежего, а не пары, которую видишь на каждом углу. Чтобы удержать внимание, брендам мало просто вытаскивать архивные модели. Нужны идеи, которые отражают реальную жизнь людей, а не очередной маркетинг вокруг дефицита. Поэтому на подиумах и в магазинах появляется всё больше гибридных вариантов: что-то между балетками и кроссовками, между Mary Jane и спортивной обувью. В бутиках таких моделей становится всё больше, и они действительно попадают в настроение 2025 года.

Мода становится чуть строже, люди возвращаются в офисы и хотят вещь, которая подходит и к повседневному образу, и к жизни вне работы. Эта гибридность говорит о главном сдвиге: жёсткое деление «спорт» и «классика» перестаёт работать.

Людям нужна удобная обувь, но при этом не хочется быть частью вечной гонки за новыми релизами. Им важно, чтобы пара отражала их стиль, а не очередной виток тренд-цикла. Эра сникер-культуры не завершилась, но точно перестала диктовать правила. Сейчас выигрывают те, кто предлагает что-то более живое: не хайп ради хайпа, а комфорт и свежие идеи.

Новое поколение выбирает пары, которые подходят их настоящей жизни, а не образу, который нужно поддерживать ради лайков. И именно в этом — будущее обуви.