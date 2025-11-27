В России будут делать косметику из водорослей

Также при партнерстве Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга создадут российский автоматизированный комплекс для геотермальной энергетики

Косметику из водорослей будут делать в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга в рамках нацпроекта "Наука". Также при партнерстве вуза создадут российский автоматизированный комплекс для геотермальной энергетики, сообщила ТАСС и. о. ректора вуза Ольга Ребковец.

"Проект "Вулканическая бальнеология" объединил разработку линейки натуральной косметики на основе уникальных ресурсов Камчатки: бурых водорослей, лечебных грязей и вулканического песка. Продукты с доказанной эффективностью уже вызвали интерес крупных компаний. Проект готовы поддержать ОАО "Золото Камчатки" и другие индустриальные партнеры. В сентябре разработки представили губернатору Камчатского края в рамках Конгресса молодых ученых. Запуск продаж через партнерские каналы запланирован на первую половину 2026 год", - рассказал Ребковец.

Она добавила, что второй проект - "Геотерм Камчатка", направлен на создание российского автоматизированного комплекса для геотермальной энергетики. Разработка позволит снизить стоимость энергии на удаленных территориях на 30% и вдвое сократить затраты на разведку месторождений, решая проблему энергетической зависимости изолированных регионов от дорогого дизельного топлива.

Благодаря представленным проектам Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга вошел в третью группу дальневосточного трека программы "Приоритет 2030" и получит до 100 млн рублей на реализацию программы развития.

Как сообщили ТАСС в вузе, за год университет организовал 15 экспедиций с участием 93 студентов и аспирантов КамГУ, а также ученых из ведущих вузов страны, включая Высшую школу экономики и МФТИ. Образовательный портфель пересобран с фокусом на четыре кластера: естественно-научный и технический, туристический, педагогический и IT. Число магистрантов превысило целевой показатель на 50% и достигло 115 человек, аспирантура выросла в пять раз - до 30 человек.

Также в 2025 году первые запущена англоязычная магистерская программа "Вулканология и сейсмология", на которой учатся студенты из Индии, Китая и Узбекистана. Создание собственного общежития и усиление рекрутинговой работы позволили удвоить число иностранных студентов до 14 человек. Девять студентов прошли семестровые стажировки в китайских вузах, пятеро заняли второе место на олимпиаде по математике и программированию среди университетов провинции Хэйлунцзян и Дальнего Востока.

О КамГУ им. Витуса Беринга

Камчатский госуниверситет - ведущий вуз Камчатки, который в 2022 году стал получателем гранта по специальному треку программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты". Вуз ведет подготовку востребованных кадров и разработку передовых технологий, оборудования для экономики ДВФО. На базе университета работает лаборатория экспериментальной климатологии, ведется работа по сохранению исчезающих языков, подготовка специалистов по вулканологии и сейсмологии. Всего в университете обучается порядка 1,8 тыс. студентов.