Актриса из «Очень странных дел» снялась в откровенных образах

Американская актриса Сэди Синк, которая сыграла Макс в популярном телесериале «Очень странные дела», снялась в откровенных образах для журнала Glamour. Соответствующие фото появились на сайте глянца.

23-летняя знаменитость предстала на некоторых размещенных кадрах в мини-юбке и кроп-топе без бретелей, украшенном золотистой брошью в виде цветка. Известно, что данный комплект одежды был предоставлен для съемки итальянским брендом Prada.

Также Синк снялась в блестящей юбке цвета металлик и атласном голубом бюстгальтере. При этом она позировала в открытых босоножках и с массивными серебряными серьгами.

Кроме того, звезда примерила шелковое мини-платье, атласный бюстгальтер и серые чулки. Стилисты подобрали к этому наряду белые туфли с открытым носом и уложили волосы в аккуратную гладкую прическу.

Ранее сообщалось, что коллега Сэди Синк по «Очень странным делам» британская актриса и модель Милли Бобби Браун устроила откровенную фотосессию для своего бренда Florence by Mills.