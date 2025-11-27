Надежда Сысоева выбрала для премии платье с кружевным верхом

Актриса и телеведущая Надежда Сысоева появилась на публике в платье с разрезами. Фото опубликовано на сайте Peopletalk.

© ТАСС

41-летняя Надежда Сысоева стала гостьей церемонии вручения премии «Блогема», которая прошла в киноконцерне «Мосфильм». Актриса появилась на публике в макси-платье с кружевным верхом и разрезами по бокам. Телеведущая также надела чокер и кольцо с бриллиантом. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и нюдовой помадой.

Среди гостей также были Валерия и Иосиф Пригожин, Анастасия Решетова, Александра Трусова и Макар Игнатов, Елена и Денис Кукояки и другие звезды.

В сентябре Надежда Сысоева призналась, что после переезда в Москву ей пришлось освоить неожиданные профессии. Об этом комикесса рассказала в рамках проекта телеканала «Ключ» под названием «5 книг».

В беседе с ведущим, писателем Александром Цыпкиным, Сысоева отметила, что переехала из Красноярска в Москву в 21 год. В проект Comedy Woman будущая звезда попала не сразу.