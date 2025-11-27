Певица Нюша опубликовала фото в прозрачном платье

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница разместила кадр, на котором предстала в прозрачном платье с корсетным верхом. Упомянутое изделие была расшито бахромой и многочисленными блестками.

При этом от обуви звезда отказалась. Кроме того, она распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в ноябре Нюша вышла в свет в латексном мини-платье. Звезда посетила премию «Жара Media Awards 2025».