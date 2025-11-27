Леди Гага вышла в свет с кардинально новым имиджем

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) прошлась по Парижу с кардинально новым имиджем. Соответствующие кадры публикует Page Six.

39-летняя исполнительница вышла в свет в мятном брючном костюме, расстегнув пиджак и демонстрируя декольте в черном кружевном бюстгальтере. При этом звезда продемонстрировала окрашенные в темный цвет длинные волосы. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Леди Гага без штанов снялась для журнала. Знаменитость позировала для Rolling Stone в приталенном черном жакете с объемными плечами, трусах в тон, прозрачных чулках и туфлях на массивной платформе и каблуках.