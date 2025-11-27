Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года

В программе — показы новых коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов модной индустрии и фестиваль тематического короткометражного кино.

В столице начался прием заявок на участие в шестой Московской неделе моды. Мероприятие пройдет с 12 по 17 марта 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Принять участие в нем могут дизайнеры и бренды одежды, обуви и аксессуаров. Подача заявок открыта до 18 января на официальном сайте события.

«К шестой Московской неделе моды присоединятся около 200 брендов из столицы и других городов России и мира. В программе — показы новых коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов модной индустрии и фестиваль тематического короткометражного кино. За предыдущие пять сезонов в проекте приняли участие более 300 московских брендов, и мы ожидаем, что в этот раз столица снова станет центром притяжения самых ярких и перспективных имен индустрии», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В рамках Московской недели моды также пройдут открытый маркет локальных брендов и шоурум. Каждый сезон мероприятие объединяет ключевых представителей отрасли. Благодаря этому у дизайнеров появляется возможность выйти на новую профессиональную аудиторию, построить устойчивые каналы сбыта и получить медиаподдержку от представителей крупных глянцевых и новостных медиа из России и других стран, а также инфлюенсеров и звезд.

Состав участников определит экспертный совет. Дизайнеры, успешно прошедшие отбор, присоединятся к мероприятию бесплатно. С порядком конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном сайте Московской недели моды. Жители и гости столицы смогут посетить маркет с товарами российских дизайнеров, отобранных экспертным советом. Каждый сезон в Москве собираются дизайнеры из разных городов России — от Мурманска до Иркутска, чтобы представить свои изделия широкой аудитории и развить бизнес-связи. Для студентов вузов, дизайнеров, маркетологов, журналистов и широкой публики пройдут лекции ведущих экспертов в области моды и дизайна. Все желающие также смогут посетить фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts — однодневную мультимедийную инсталляцию, объединяющую моду, кино и видеоарт.

Пятая Московская неделя моды проходила в столице с 28 августа по 2 сентября 2025 года. В мероприятии приняли участие более 220 брендов из России и 10 других стран.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.