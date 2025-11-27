Какие средства для тела действительно работают

Сухость кожи зимой — это не всегда про холод и пресловутое включенное отопление, про которое надоело читать в каждой статье. Гораздо чаще виноваты наши же рутинные привычки: спонтанные горячие души, на автомате выбранные средства и полное отсутствие внятной стратегии ухода за телом. Пока лицо получает сыворотки и кремы с целым арсеналом активов, кожа на руках, ногах и спине тихо страдает и напоминает о себе только тогда, когда начинает тянуть, зудеть и шелушиться. И с этим, конечно, нужно поскорее что-то делать. Косметолог Лиана Давыдова рассказала о принципах ухода, которые помогают действительно справиться с сухостью в холодное время года.

Выбирайте правильную текстуру

В холодное время года стоит отдавать приоритет более плотным формулам.

«Восстанавливающие кремы и баттеры работают лучше, чем легкие эмульсии, а масла и бальзамы создают на коже защитную пленку, которая удерживает влагу и не дает ей испаряться. Если кожа очень сухая, оптимальный вариант — сочетание плотного крема и натурального масла, нанесенного поверх», — утверждает эксперт.

Состав, который восстанавливает барьер

Хороший продукт для зимнего ухода должен содержать липиды и компоненты, имитирующие естественный защитный слой кожи. Это могут быть церамиды, сквалан, масло ши, жожоба, авокадо, витамин Е, пантенол и ниацинамид. Они успокаивают, заживляют микротрещины, уменьшают раздражение и помогают коже вернуть мягкость и эластичность без ощущения липкости.

Холодный душ как неожиданный помощник

В холода так и тянет погреться в горячей ванне, но это — один из главных провокаторов сухости. Даже самый хороший крем не спасает, если ежедневно смывать липидный слой водой с высокими температурами. Попробовать можно мягкую альтернативу: завершать душ или ванну прохладной водой на 15–30 секунд. Это сужает поры, снижает испарение влаги и помогает коже дольше сохранять эластичность. Бонусом идет улучшение тонуса и цвета кожи без дополнительных средств.

Ночной режим для тела

Пока кожа отдыхает, она быстрее восстанавливает свой защитный барьер. В отопительный сезон есть смысл выделить дополнительные 10–15 минут перед сном: «нанести плотный крем или баттер более толстым слоем, сделать спокойный массаж снизу вверх и закрыть тело пижамой из хлопка или модала. Получается эффект мягкой ночной маски для тела с заметно более гладким эффектом увлажненной и нежной кожи утром», — говорит косметолог.

Уход должен быть постоянным

Регулярность работает лучше и эффективнее, чем дорогая упаковка и громкие рекламные обещания. В период отопления лучше наносить средство для тела ежедневно утром и вечером. Если есть участки, которые сохнут особенно сильно, например, локти, колени, голени, на них имеет смысл наносить чуть больше продукта или использовать более плотную текстуру именно локально.