Селена Гомес поделилась фото в микрошортах

Певица и актриса Селена Гомес показала фигуру в микрошортах. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

33-летняя Селена Гомес предстала перед камерой в черной майке, коротких шортах и тапках. Поп-исполнительница также надела кольца. Певица была запечатлена с собранными в хвост волосами и без косметики, сидя на диване.

© Соцсети

В конце октября Селена Гомес организовала третий ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund Benefit. Актриса появилась на мероприятии в сопровождении своего мужа Бенни Бланко. Для выхода на публику она предпочла сатиновое розовое мини-платье с накидкой. Позже певица сменила образ на бордовый наряд и вышла к папарацци с Бенни Бланко.

12 декабря 2024 года Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. 27 сентября знаменитости связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невесту вел к алатрю ее дедушка по материнской линии Дэвид Корнетт. По словам инсайдера из окружения звезд, мать актрисы была сильно расстроена таким решением дочери.