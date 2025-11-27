Косметолог ответил, кому не подойдут ботокс и филлеры и почему

Пожалуй, нет более востребованных процедур в косметологии, чем филлеры и ботокс. Многим кажется, что они способны решить массу возрастных и эстетических проблем. Убрать мимические морщинки, сгладить носогубки, скорректировать овал лица и восполнить его объемы, улучшить структуру кожи и в целом вернуть лицу более моложавый вид. Но порой бывают разочарованы результатом. Почему так происходит, рассказала Валерия Алифанова — врач-косметолог, хирург и автор образовательных программ для специалистов.

© Freepik

«Пациенты нередко приходят с готовыми запросами, не всегда понимая, как именно работают препараты и почему один и тот же метод дает настолько разный результат», — говорит наш эксперт.

Что же происходит с тканями по мере появления морщин и как подобрать корректный план для решения именно вашей проблемы? Разберемся.

Почему морщины появляются по-разному

«Пациенту кажется, что морщины — это просто складки и заломы на коже, но для врача они являются индикаторами разных процессов: гиперактивности мышц, изменения плотности кожи, перераспределения мягких тканей или сочетания нескольких факторов», — рассказывает Валерия Алифанова.

Первичная диагностика у врача-косметолога не должна сразу начинаться с выбора метода коррекции возрастных изменений. Сначала специалист оценит вашу мимику, состояние кожи, плотность тканей, выраженность заломов и морщин. Только после этого становится понятно, какой подход даст естественный, стойкий и безопасный результат.

«Мимические морщины формируются из-за того, что мышцы работают слишком активно и создают зоны постоянного напряжения. В покое они почти незаметны, их видно только при проявлении эмоций», — поясняет косметолог.

Возрастные же заломы имеют другую природу: они появляются из-за того, что со временем кожа теряет плотность и упругость, истончается, а объемы мягких тканей уменьшаются. Это приводит к формированию глубинных, статических морщин — тех, что видны, даже если лицо расслаблено.

Понимание этого различия позволяет определить, какой метод воздействия подойдет конкретной зоне.

Как работает ботулотоксин и почему он не «замораживает» лицо

«У многих пациентов сохранилось ощущение, что ботулотоксин "отключает" мимику. На самом деле он лишь уменьшает чрезмерную активность определенных мышц. При этом лицо остается живым — специалист подбирает дозы и точки введения препарата таким образом, чтобы сохранить индивидуальное выражение, но убрать избыточные движения, которые ведут к заломам», — говорит наш эксперт.

Ботокс традиционно используют в верхней трети лица — на лбу, между бровями и в области глаз. Преимущество метода — быстрая и относительно безболезненная процедура. Эффект проявляется постепенно, достигая максимума через одну–две недели, и сохраняется около четырех-шести месяцев.

Как работают филлеры и зачем они нужны

Препараты на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты позволяют компенсировать уменьшение объема, возникающего в результате естественных процессов старения, помогают восстановить контуры лица, улучшить рельеф.

«Важно понимать: филлеры не "заполняют морщины" в буквальном смысле — они возвращают тканям ту поддерживающую способность, которая ослабевает с возрастом», — рассказывает врач-косметолог.

Чаще всего филлеры используют в области носогубок, скул, подбородка, овала лица и под глазами. После процедуры изменения видны сразу, а эффект сохраняется от полугода до полутора лет.

Ощущения во время этой процедуры обычно сильнее, чем при уколах ботокса, но большинство препаратов содержит лидокаин, а при необходимости косметолог может применить обезболивающий крем.

Противопоказания: что важно учесть

Ботокс не назначают при беременности, во время грудного вскармливания, при некоторых заболеваниях нервной системы, а также после недавних операций или при приеме отдельных антибиотиков.

Филлеры не вводят при аллергии на компоненты препарата, активных воспалительных процессах, выраженной склонности к отекам, аутоиммунных заболеваниях и герпесе в зоне воздействия.

Поэтому первичная консультация обязательна — врач собирает анамнез, оценивает особенности строения лица и только затем предлагает план коррекции.

Как проходит восстановление

После ботулотоксина важно дать препарату зафиксироваться в зоне введения. Наш эксперт советует избегать активных наклонов и интенсивных нагрузок в первые часы после процедуры.

После введения филлеров так же стоит быть аккуратнее, нужно минимизировать давление на эту зону, временно исключить бани, сауны и активный спорт. Это позволяет препарату правильно распределиться и удержать форму.

В какое время года лучше делать инъекции

«Инъекции можно выполнять в любое время, однако осень и зима считаются более комфортными: меньше солнца, ниже риск пигментации и проще соблюдать рекомендации по восстановлению. Летом процедуры тоже допустимы, но потребуется более тщательная защита кожи», — говорит специалист.

Советы эксперта, которые помогут избежать разочарований

Не приходите с готовым запросом «сделайте ботокс». Вы видите морщины, врач — механизм их появления. Доверяйте его оценке.

Никогда не экономьте на консультации. Возраст, анатомия, симметрия лица — все это влияет на выбор препарата.

Не оценивайте итог сразу. Эффект от ботокса проявляется постепенно, от филлера — после адаптации в тканях.

Отдавайте предпочтение врачу, который работает мягкими, деликатными техниками. Залог естественности — не в дозе препарата, а в понимании того, как работают мышцы вашего лица.

Выбирать технику нужно не по советам знакомых и не по модным названиям, а по реальным потребностям кожи. Задача врача — определить тип изменений и подобрать тот метод, который обеспечит естественный и безопасный результат. И порадует вас.