Кейт Миддлтон раскрыла секрет цвета своих волос

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон раскрыла неожиданный секрет о внешнем виде. Соответствующее интервью публикует Daily Mail.

Так, принцесса Уэльская рассказала, как ей удалось добиться столь светлого карамельного цвета волос. По ее словам, пряди выгорели от солнца.

«Раньше они были коричневыми, но на солнце посветлели», — призналась она актрисе Сью Поллард во время закулисной беседы на Королевском варьете в Лондоне.

Артистка сделала Миддлтон комплимент.

«Мне нравятся ваши волосы, они выглядят намного светлее», — отметила она.

