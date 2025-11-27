Стилист Николаева: ИИ может сформировать индивидуальный гардероб

Искусственный интеллект (ИИ) может проанализировать параметры тела пользователя и составить для него индивидуальный гардероб. Об этом в беседе с kp.ru рассказала экстраординарный стилист-технолог Екатерина Николаева. Специалист объяснила, что искусственный интеллект способен распознать ключевые параметры тела человека и с точностью определить тип его фигуры. Он также может проанализировать образ жизни пользователя, его личные предпочтения и определить время года. На основе полученной информации ИИ формирует индивидуальную базовую капсулу, в которой все вещи будут сочетаться друг с другом. "Уже есть мобильные приложения, которые могут помочь и с подбором обуви. Алгоритм анализирует соотношение длины ноги и стопы, чтобы рекомендовать модели, которые визуально балансируют силуэт", — рассказала Николаева. По ее словам, цифровой гардероб поможет людям стильно выглядеть и совершать только необходимые покупки, избегая импульсивных трат. Благодаря такому методу сократятся перепроизводство и объем текстильных отходов, добавила стилист.

