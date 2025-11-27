Чем и как красились женщины на Новый год в СССР

Сейчас сложно себе представить дефицит косметики на полках известных магазинов. Можно найти абсолютно любой блеск для губ, тональный крем, пудру, тени, помаду, духи. Но так было не всегда. Во времена СССР, особенно до середины 80-х годов, с косметикой были серьезные проблемы. Женщинам того времени приходилось исхитряться, чтобы выглядеть красиво на праздники, в том числе, Новый год.

© Кадр из фильма

Тональный крем

Легендарный тональный крем «Балет» (кстати, его до сих пор можно найти в продаже, правда, формула претерпела изменения) появился в 1981 году. Только вот о разнообразии оттенков под каждый тон кожи тогда никто не задумывался. Он был один единственный, и женщины радовались даже такому. Сейчас нам в голову не придет купить тональник, который будет сильно контрастировать с природным цветом кожи. Но тогда выбора не было. Надо ли говорить, что «Балет» был очень плотным, закупоривал поры и создавал эффект маски? Думаем, и так все понятно.

Но это еще куда ни шло… До появления «Балета» советские женщины, у кого не было доступа к зарубежной косметике, изловчились использовать театральный грим вперемешку с вазелиновым маслом.

Чуть позже концерн «Свобода» совместно с компанией L’Oréal выпускал тональную крем-пудру «Жэмэ». Качество было выше «Балета» и представлен он был в трех оттенках (натуральный, бежевый и персиковый), но в продаже чаще всего можно было найти именно натуральный.

Тушь-«плевалка»

На самом деле тушь называлась «Ленинградской». Почему «плевалка»? Потому что тушь была прессованной, ее нужно было предварительно смочить, чтобы красить ресницы. «А чем слюна не жидкость?», — подумали советские красавицы и начали повсеместно в нее плевать (ну хоть ячменя можно было не бояться). «Ленинградская» тушь помогала слегка удлинить ресницы, но если хотелось объема, на них наносили пудру или детскую присыпку. После окрашивания ресниц их разделяли обычной иглой. Стойкость у «плевалки» была никакой: стоило попасть под дождь, снег, всплакнуть от эмоциональной речи главы государства, тушь растекалась и щипала глаза.

Тени из подручных материалов

Во времена СССР было престижно иметь в косметичке польские тени «Polena» или «Ruby Rose». О тех, кто мог раздобыть себе Dior или Chanel, судачили всем подъездом или предприятием. Всем остальным выделить глаза на Новый год же хотелось, поэтому в ход шла безграничная фантазия. Девушки использовали вместо теней художественные мелки: крошили в пудру и разбавляли водой. Наносили самодельные тени почти до бровей и не боялись смелых оттенков.

А еще на Новый год женщинам хотелось блестеть, словно новогодняя елка. Только теней с блестками было практически не достать. И тут в ход шли елочные игрушки, с которых соскабливали блестки ножом или ножницами. Полученный порошок смешивали с вазелином и щедро наносили на веки.

Брови, стрелки, подводка для глаз и губ — всего один продукт

Для макияжа перечисленных зон использовали популярные в СССР карандаши «Косметика». Купить их было довольно сложно, стоил набор дорого и был по карману не всем. Но стоит отдать должное: карандаши отличались хорошей стойкостью и пигментацией, мягко наносились и растушевывались. В классический набор карандашей входили три цвета: черный, коричневый и красный. Достать такую коробочку было ой как не просто, поэтому советские женщины отправлялись в канцелярский магазин за обычными карандашами для рисования. Их нужно было разрезать пополам, намочить грифель и использовать по назначению.

Детская присыпка вместо пудры

Долгое время советские фабрики игнорировали компактную пудру, а достать культовую Lancôme могли только избранные. Поэтому часто использовали детскую присыпку или зубной порошок. Они хорошо впитывали себум, избавляли от жирного блеска на лице, а зубной порошок благодаря мяте еще и приятно охлаждал кожу. Только вот оттенок самодельной пудры никак не подстраивался под тон кожи, поэтому лицо было очень бледным. Также была в почете легендарная пудра «Лебяжий пух», которую выпускали в трех оттенках — белый, телесный и розовый. Но достать ее, как и любую другую косметику, в СССР было не так просто.

Проявляющиеся помады

Сейчас мы можем позволить себе купить помаду любого оттенка, текстуры и степени пигментации. В Советское время популярны были проявляющиеся помады. Их первоначальный зеленый оттенок на губах постепенно превращался в насыщенный малиновый, оранжевый или розовый. Помады были очень стойкими и могли держаться несколько дней.

Еще были обычные помады, которые выпускались на фабриках «Невская косметика», «Новая Заря», «Северное сияние», «Свобода». Тона у всех очень насыщенные, но вот качество страдало — они быстро съедались. Гигиенических же помад не было, их заменял обычный вазелин в жестяных коробочках.