Обманувшая американцев русская мошенница снялась у бассейна

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, поделилась кадрами со съемки в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, снялась в солнцезащитных очках, черной футболке и трусах с высокой посадкой. Она позировала без штанов, стоя у бассейна. Кроме того, рядом с Делви находилась собака, которую она держала на поводке.

© Lenta.ru

Также русская мошенница опубликовала еще один снимок с фотосессии. На нем она запечатлена в черных кружевных шортах и с распущенными волосами.

В октябре сообщалось, что Делви вышла в свет в откровенном наряде. Тогда мошенница предстала перед публикой с тюремным браслетом и в облегающем платье с высоким разрезом.