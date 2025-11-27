Екатерина Климова взбудоражила фанатов видео без бюстгальтера

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова опубликовала откровенное видео и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

47-летняя звезда «Бедной Насти» прошлась перед камерой в бордовом платье с облегающим верхом, отказавшись при этом от бюстгальтера. Эффектный образ Климовой дополнили соломенная широкополая шляпа, солнцезащитные очки и массивные золотые серьги.

© Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Вы само совершенство», «В жизни, на сцене и здесь на видео одна и та же — живая, яркая и настоящая», «Вы шикарная женщина», «Идеал красоты», «Хочу быть в следующей жизни такой же красивой как она», — высказывались они.

В октябре Климова снялась в ванне, наполненной водой и лепестками роз. Актриса повернулась к камере спиной и сняла с себя халат, продемонстрировав тело топлес.