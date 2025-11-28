Косметолог рассказал, как пережить зимнюю сухость кожи

Первый снег и легкий мороз за окном радуют глаз, но для кожи это сигнал: пора усиливать уход. С началом отопительного сезона сухость и стянутость становятся особенно ощутимыми.

Косметолог Анастасия Разбежкина в разговоре с "Радио 1" отметила, что холод и батареи буквально за пару дней могут лишить кожу комфорта.

Я заметила по себе, что в первый же день после включения батарей ощутилась сухость кожи не только лица, но даже глаз. Они высохли, было больно даже закрывать, – отметила Разбежкина.

По словам специалиста, главный виновник – повреждение рогового слоя кожи. Чтобы спасти ситуацию, важно обеспечить глубокое увлажнение. Не нужно ограничиваться кремом – добавьте в уход пилинги. Осень, зима и ранняя весна для этого идеальны, сообщает эксперт.

Для домашнего ухода она рекомендует средства, которые питают и восстанавливают защитный барьер. А если нужна более заметная трансформация или решение сложных проблем – лучше доверить кожу профессиональным процедурам в салоне.