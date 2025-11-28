Певица Ольга Серябкина снялась в купальнике из кружева

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в купальнике из кружева. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Ольга Серябкина показала фигуру в крошечном бикини из черного кружева. Образ дополнили черные солнцезащитные очки. Волосы певица распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла в заливе во время отдыха в Дубае.

На днях Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками в тон и кольцами. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Поп-исполнительница слушала музыку в наушниках на пляже.