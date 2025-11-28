Певица Ольга Серябкина снялась в купальнике из кружева
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в купальнике из кружева. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Ольга Серябкина показала фигуру в крошечном бикини из черного кружева. Образ дополнили черные солнцезащитные очки. Волосы певица распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла в заливе во время отдыха в Дубае.
© Соцсети
© Соцсети
На днях Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками в тон и кольцами. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Поп-исполнительница слушала музыку в наушниках на пляже.
«А я сочиню новую песню. Конечно, это не новость, и я сочиняю всегда. Когда мне хорошо, когда плохо, весело, грустно, в отпуске, в суете — в любых своих состояниях. Но все самое лучшее я обычно сочиняю, когда расслаблена. И то, что рождается сейчас, вы услышите уже в конце декабря. Как говорится, нет времени объяснять», — подписала фото знаменитость.