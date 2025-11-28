Певица Дуа Липа прогулялась по Италии в «голом» платье с сеткой

Певица Дуа Липа в прозрачном платье прогулялась по Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа в черном «голом» платье с сеткой прогулялась по Милану. Волосы певица уложила мягкими прядями и сделала легкий макияж.

© Соцсети

15 сентября папарацци засняли Дуа Липу в Нью-Йорке. Певица покидала светский ужин издания Harper's Bazaar. Для закрытого мероприятия исполнительница выбрала черное мини-платье с бахромой и глубоким декольте. Артистка дополнила образ массивным колье, браслетом, кольцами и туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

23 сентября Дуа Липа снялась для рекламы косметики бренда Saint Laurent. Певица предстала перед камерой в черном бюстгальтере и кожаных брюках с черным ремнем. Волосы она распустила и сделала макияж с розовыми румянами. Съемка прошла в историческом интерьере.