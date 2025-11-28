Оксана Самойлова снялась в легинсах и рваной куртке

Бизнесвумен Оксана Самойлова потренировалась в стрельбе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оксана Самойлова снялась в черных легинсах, ботинках и рваной куртке-бомбере. Бизнесвумен показала, как тренируется в стрелковом клубе.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. У знаменитости четверо детей от Джигана: они воспитывают 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. В октябре стало известно, что супруги разводятся. Блогер подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

На днях Оксана Самойлова уехала с детьми в Суздаль на фоне развода с Джиганом. Бизнесвумен показала интерьер автодома и снялась в черном комбинезоне.