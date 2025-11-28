Татьяна Навка вышла на публику в бархатном платье с глубоким декольте

Фигуристка Татьяна Навка вышла на публику в бархатном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Татьяна Навка снялась в черном бархатном платье с глубоким декольте.

«Женщина-тайна», «Красивая», «Шикарная», — написали пользователи соцсетей.

Олимпийская чемпионка впервые стала матерью в 2000 году. Она родила дочь от тренера по фигурному катанию Александра Жулина и назвала девочку в его честь. Супруги развелись в 2010 году, но сохранили хорошие отношения и вместе занимались воспитанием ребенка. Александра Жулина в 2022 году окончила факультет международных экономических отношений МГИМО и занялась собственным бизнесом.

В 2015 году фигуристка официально вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Пара растит общую дочь Надежду, которой 11 лет.

Жулин еще до официального развода с Навкой начал встречаться со своей подопечной Натальей Михайловой, которая выступала в танцах на льду. Спортсмен признавался в этом в интервью. В январе 2013 года у пары родилась дочь Екатерина, а в апреле 2020 года у супругов появилась девочка Алена.