Певица Ханна снялась в откровенном наряде

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в фото-студии в ультракоротком блестящем платье розового цвета. При этом звезда продемонстрировала фигуру, оголив тело.

В качестве обуви она выбрала серебристые босоножки с завязками по всей длине лодыжки.

«Вчера ночной концерт, сегодня весь день съемки, а завтра порадую вас новостями», — подписала она.

Ранее в ноябре певица Ханна снялась в кружевном бюстгальтере. Исполнительница предстала в размещенном ролике в оранжевых велосипедках и черном корсетном топе