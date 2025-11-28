Почему «сезонная косметика» — миф, который выгоден маркетологам

Дневной и ночной крем, а также сезонная косметика – это маркетинговый ход, предупредила эксперт.

Косметолог Анастасия Разбежкина уверена, что менять весь уход с приходом зимы нет смысла. По ее словам, нет конкретной смены сезона в домашнем уходе. Об этом сообщает "Радио 1".

Я как пользовалась одним своим любимым кремом, так и пользуюсь. Но я добавила тканевую маску, например. И в целом увлажняющие процедуры делаю чаще, – отметила эксперт.

Разделение на дневной и ночной крем, по словам специалиста, – чистая маркетинговая уловка. Кожа не начинает работать по-другому в зависимости от времени суток. У неё нет особых биоритмов, которые требуют разных составов.

Вместо гонки за "правильным" кремом для каждого часа и сезона, она советует держаться базовой схемы: очищение, сыворотка под конкретные задачи, увлажняющий крем. А вот для кожи вокруг глаз, которая тоньше и чувствительнее, отдельное средство всё-таки необходимо.