Тоники и тонеры: как выбрать и чем они полезны для лица

Бьюти-индустрия развивается быстрее, чем мы успеваем распаковывать новые баночки. При этом одни средства мгновенно становятся культовыми, а другие получают порой необоснованную критику.

Тонеры как раз попали в серую зону неопределённости: вокруг них много ожиданий и ровно столько же разочарований.

Если опираться на клиническую логику, всё проще: тонер не является обязательным этапом ухода, но он действительно может быть полезен, когда коже требуется мягкость, дополнительная влага и поддержка барьера. Важно понимать и другое: тонер не лечит болезни кожи и не заменяет дерматологическую терапию или аппаратные процедуры.

В каких случаях стоит использовать тонер, и как понять, что он работает? На эти и другие вопросы отвечает Польнер Мария Сергеевна, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Олимп Клиник.

Что такое тонер?

Тонер — это лёгкая водная формула, которую наносят сразу после умывания. Его основная задача — вернуть коже комфорт и физиологичность после очищения. После умывания уровень влаги в коже снижается, pH немного смещается, появляется ощущение сухости или стянутости. Грамотно подобранный тонер помогает быстро восстановить привычное состояние кожи, смягчает её и создаёт ровный фон для нанесения активов или крема.

Тонер и тоник — одно и то же?

Исторически — нет. Тоники появились раньше и были нужны для восстановления pH, когда очищающие средства были гораздо агрессивнее наших современных гелей и пенок. Тонеры же возникли позже, как средство увлажнения и подготовки кожи к активам.

Однако сегодня границы стерлись. Теперь важен не термин на упаковке, а конкретная формула и её действие на вашей коже.

Кому тонер действительно нужен, а кому — нет?

Базовый уход остаётся минимальным: очищение, увлажнение, SPF. Тонер — это не обязательный шаг, а инструмент, который включают по потребности. Он особенно полезен, если кожа после умывания становится сухой, чувствительной или реагирует на активные средства сильнее обычного. Тонер помогает снизить реактивность кожи, смягчает действие очищения, улучшает переносимость ретиноидов, кислот, витамина C.

Пригодится тонер и после аппаратных процедур: BBL, Heleo, монополярного RF, SMAS, когда коже нужно больше мягкости и увлажнения. Также он уместен в сухой сезон, в период отопления, при частых перелётах, в схемах акне-терапии (именно как поддержка барьера, а не лечение).

Есть ситуации, когда тонер лучше исключить: если кожа стабильна, нет стянутости и дискомфорта, если есть аллергия на компоненты, при розацеа (особенно если в составе спирт или кислоты), после CO₂ и Er:YAG — любые активы исключаются до полной эпителизации, при атопическом дерматите — избегаем отдушек и раздражающих веществ.

Как тонер вписывается в уход

Его место — между очищением и активами. Правильная последовательность выглядит так: очищение, тонер, сыворотка , крем, SPF (утром). Тонер является промежуточным шагом, который делает переход от очищения к активным веществам более мягким и физиологичным. Он смягчает действие очищения, снижает реактивность, помогает коже легче переносить активы.

Как выбирать тонер?

Подбор тонера всегда отталкивается от состояния кожи, а не от бренда. Также важную роль здесь играет формула средства и качество сырья. Сухой коже подходят увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, бета-глюкан, пантенол, аминокислоты. Жирной и комбинированной — ниацинамид (2–4%), цинк, мягкие PHA или ферменты. Чувствительной — центелла, аллантоин, глицирризиновая кислота. Постпроцедурной коже — пребиотики, церамиды и мягкие увлажняющие комплексы, без кислот, витамина C и ретиноидов.

В составе лучше избегать спирта, высоких концентраций кислот, ярких отдушек, эфирных масел, ментола, камфоры. При чувствительной коже нежелателен гамамелис. Негативным признаком является и pH выше 6,5.

Какие тонеры лучше не использовать?

Спиртовые тоники, ежедневные кислотные тонеры, ароматизированные мисты, продукты с охлаждающим эффектом — все эти средства могут усиливать чувствительность кожи. Также нежелательно наносить любые активы сразу после процедур.

Как понять, что тонер подошёл?

Хороший тонер не дает «вау-эффекта». Его действие более спокойное: уходит стянутость, кожа становится мягче, реагирует на активы спокойнее, меньше краснеет. Если же появляется жжение, зуд, ощущение плёнки, сухость, воспаления или усиливается чувствительность — это означает, что средство не подходит.

Тонер — не базовая необходимость. Он не лечит акне, розацеа или дерматиты и не заменяет косметологическую терапию. Но он может стать отличным дополнительным инструментом, там, где коже не хватает мягкости, влаги и барьерной поддержки. Именно тонер сможет сделать общий уход физиологичнее и помочь коже адаптироваться к активным средствам и внешним нагрузкам.

А теперь давайте разберемся какие тонеры и тоники сейчас есть на косметическом рынке. Поверьте, вы сможете с легкостью выбрать подходящий вашей коже.

Витаминный тоник с витамином С, ниацинамидом и глутатионом

Этот тоник разработан для эффективного выравнивания тона кожи, борьбы с пигментацией и улучшения общего внешнего вида. Витамин С осветляет и укрепляет кожу, ниацинамид нормализует выделения кожного сала и улучшает цвет лица, а глутатион нейтрализует свободные радикалы, защищая от раннего старения. Помогает коже обрести равномерный, здоровый и сияющий вид.

Тоник для проблемной кожи

Предназначен для ухода за жирной и комбинированной кожей, склонной к высыпаниям и воспалениям. Активные компоненты сужают поры, нормализуют цвет лица, устраняют чрезмерную жирность и способствуют уменьшению проявлений акне. Оставляет кожу чистой, свежей и матовой.

Тоник с фруктовыми кислотами

Фруктовые кислоты (AHA/BHA) способствуют ускорению обновления клеток, мягко отшелушивают верхний слой кожи, открывая дорогу молодым здоровым клеткам. Такой тоник рекомендован для борьбы с мелкими морщинками, пигментными пятнами и потерей эластичности. Регулярное использование даст ровный тон, свежесть и гладкость кожи.

Увлажняющий тоник с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота — известный гидратор, притягивающий и удерживающий влагу в клетках кожи. Такой тоник особенно полезен в периоды пониженной влажности, ветра и холода. Применяя его регулярно, вы получите глубокое увлажнение, возвращение коже упругости и приятного здорового сияния.

Подтягивающий тонер с ретинолом

Ретинол стимулирует обновление клеток, улучшает текстуру кожи, сокращает мелкие морщины и повышает эластичность. Тонер с ретинолом применяют для омоложения, повышения тонуса и борьбы с возрастными изменениями. Постепенно кожа обретает более молодой и подтянутый вид.

Освежающий тоник с розовой водой

Классический увлажняющий и освежающий тоник на основе розовой воды подойдёт любому типу кожи. Розовая вода мягко успокаивает, увлажняет и снимает раздражение, а также улучшает микроциркуляцию, давая коже свежесть и лёгкость. Этот тоник станет прекрасным завершающим этапом очищения и подготовки кожи к основному уходу.