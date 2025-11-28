Посол США пришла на официальный прием в прозрачном наряде

Бывшая ведущая Fox News, журналистка, фотомодель и прокурор Кимберли Гилфойл в откровенном наряде пришла на дипломатический прием. Соответствующее видео опубликовал фотожурналист Димитрис Пелекис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя экс-невеста Дональда Трампа-младшего, отец которого назначил ее официальным послом США в Греции, предстала на публике в прозрачном облегающем платье черного цвета, украшенном кружевами и сияющими стразами. Также на размещенных кадрах видно, что эффектный образ женщины дополнили объемные локоны и макияж, выполненный в стиле smoky eyes.

Пользователи сети возмутились внешним видом Гилфойл. Они сочли его вульгарным и неподходящим для такого мероприятия.