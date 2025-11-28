Собчак высказалась о новой коллекции Бекхэм

Журналистка Ксения Собчак высказалась о новой коллекции Виктории Бекхэм. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Что можно сказать про новую коллекцию Виктории Бэкхэм? Она максимально спокойная и не несет в себе глубокой идейности. Вдохновением послужили и 30-е, и 80-е, но все силуэты были пропущены через призму минимализма. Поэтому луки выглядят просто, понятно, но в жизни все эти вещи будут правда комплиментарны и универсальны. На это и делает ставку бренд, у которого сейчас основная цель заключается в сохранении роста», — написала Собчак.

Недавно Собчак заявила, что увезла сына Платона в Шанхай на его 9-летие. Журналистка заявила, что мальчик долго ждал эту поездку, поскольку с трех лет изучает китайский язык.

Ксения Собчак вышла на публику в белых меховых брюках, атласной блузе с высоким горлом и черных туфлях с острым мысом. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки и черно-белая сумка. Волосы телеведущей уложили в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой. В посте, который журналистка выложила в личный блог, она сравнила себя с фавном Мистером Тумнусом из фильма «Хроники Нарнии».