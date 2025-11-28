Певица Нюша попала в кадр в теннисной юбке и топе

Певица Нюша снялась на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша в белой теннисной юбке и топе снялась на беговой дорожке. Образ дополнили перчатки и кроссовки. Волосы певица собрала в хвост и отказалась от макияжа.

© Соцсети

7 мая прошлого года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком.

Дети звезды постоянно живут в Дубае вместе со своим отцом и нянями. А артистка часто прилетает к ним из Москвы. По словам Нюши, она привыкла жить на два города, поэтому не собирается перевозить детей в Россию после развода с Игорем Сивовым. Певица подчеркивала, что не имеет права лишать дочь и сына общения с предпринимателем и не планирует менять их жизненный уклад.