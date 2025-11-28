Тушь для ресниц: шесть вариантов, которые сделают взгляд выразительным

Если вы из тех, кому порой кажется, что чёрная тушь делает образ нарочито ярким, но при этом без подчёркнутых ресниц свой макияж вы считаете незаконченным, то советуем попробовать коричневую тушь. Её оттенки выглядят деликатно и уместно в любой ситуации. Собрали 6 проверенных экземпляров, среди которых точно найдётся тот самый.

© Super.ru

Тушь Cabaret Premiere с эффектом сценического объёма, Vivienne Sabo

© Super.ru

Тёмно-шоколадная версия легендарной чёрной туши. У неё привычная кремовая текстура, не слишком жидкая и не густая, а также удобная силиконовая щётка. Благодаря её небольшому размеру каждая ресничка легко прокрашивается, и при этом не пачкаются веки. Кстати, лайфхак на случай, если вы всё же случайно оставите ненужные следы: дайте туши полностью высохнуть, а потом уберите излишки сухой ватной палочкой. Так макияж не будет казаться «грязным».

Тушь с эффектом 4D, Clarins

© Super.ru

4D в названии указывает на то, что тушь одновременно выполняет 4 важные задачи: удлиняет, придаёт объём, фиксирует изгиб и аккуратно разделяет реснички. Именно то, что должен делать хороший повседневный продукт — не надо танцевать с бубнами ради достойного результата. Оттенок скорее нейтрально-коричневый, без красного подтона, то есть с ним глаза не будут выглядеть заплаканными или уставшими. Средство не водостойкое, но переживёт рабочий день и вечерние посиделки с подругами.

Удлиняющая тушь, Thim

© Super.ru

Корейские бренды знают толк в продуктах для деликатного, незаметного макияжа. В их числе — тушь с эффектом в стиле «у меня длинные и завитые реснички от природы». Супертонкая щёточка легко прокрашивает волоски по всей длине до самых корней. Изогнутая форма помогает пробраться к уголкам глаз и не пропустить ни один участок. Оттенок глубокий, слегка тёплый, поэтому особенно комплиментарно будет смотреться на блондинках и девушках с русыми волосами. Формула — водостойкая.

Термотушь Vegan Thermo Capsule Mascara, Monolove

© Super.ru

Находка-спасение для чувствительных глаз и для тех, кто всё время ходит в линзах. Термостойкая тушь — вещь из разряда обязательных к тестированию хотя бы раз в жизни. В первую очередь стоит отметить удобный процесс умывания: никакого трения, никаких ватных дисков и дополнительных средств. Тушь растворяется тёплой водой и сходит с ресниц «чулочками», не оставляя разводов, которые обычно приходится смывать вторым этапом. У средства приятный глубокий коричневый цвет и удобная силиконовая щётка с щетинками оптимальной длины — для быстрого и аккуратного макияжа.

Тушь Lash Princess, Essence

© Super.ru

Переживаете, что обычная коричневая тушь на ресницах будет выглядеть блёкло? Тогда попробуйте тёмно-коричневый оттенок с небольшим количеством чёрного пигмента для глубины цвета. Этот вариант хорошо смотрится на контрастной внешности: подойдёт обладательницам, например, тёмных волос, сине-зелёных глаз и светлой кожи. Но если у вас русая коса и серая радужка, тоже не подведёт: просто добавит чуть больше выразительности. Щёточка у туши из фибры, то есть достаточно пушистая, результат — пышные и подкрученные ресницы.

Тушь Wild Brown, Stellary

© Super.ru

Внимание сразу приковывает упаковка: отвести взгляд от флакона с тигриным принтом невозможно. За внешней красотой скрывается повседневная эффективность базового продукта, спасающего каждое утро. Этот коричневый экземпляр имеет оттенок насыщенного кофе, в который пока не добавили молоко. Щёточка — классическая силиконовая, позволяет прокрасить и верхние, и нижние ресницы без клякс и лишних отпечатков. Благодаря удачной — не слишком густой и не жидкой — консистенции тушь удлиняет, разделяет и даёт больше объёма.