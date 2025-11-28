В тонкий или широкий рубчик: как носить вельвет этой зимой

Вельвет этой зимой снова выходит из тени и больше не выглядит как реликт из школьных фотографий или романтических фильмов конца прошлого века. Мягкий, живой, тактильный и немного ностальгический, он внезапно оказался в центре модной ротации. Его хочется трогать, в нем хочется жить (звучит пафосно, да), а не просто позировать. И самое приятное — вельвет легко вписывается и в расслабленные образы, и в чуть ироничную классику. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как это сделать правильно.

Вельветовый костюм как новая повседневная форма

Вместо строгой шерсти и ставшего скучноватым твида вельветовый костюм смотрится мягче и расслабленнее, но при этом не теряет структуры.

«Особенно хорошо работают варианты в благородных оттенках: шоколад, оливковый, винный, глубокий синий. Носить можно как комплектом, так и раздельно, сочетая пиджак с джинсами, а брюки с кашемировым свитером», — советует эксперт по моде.

Рубашка вместо куртки или пиджака

Вельветовая рубашка плотной посадки легко заменяет легкую куртку или жакет и становится слоем, который хочется не снимать. Она отлично смотрится с базовой футболкой-лонгсливом или сорочкой, тонкой водолазкой или даже с худи. Особенно удачны модели с крупным рубчиком в песочном, кирпичном или табачном оттенке.

Вельветовые брюки как альтернатива джинсам

Если джинсы надоели (ситуация фантастическая, но не нулевая по вероятности), вельветовые брюки становятся идеальной заменой.

«Они мягче, теплее и визуально добавляют образу глубины. Прямой крой или легкий клеш смотрятся наиболее актуально, а сочетать их стоит с простыми свитерами, трикотажными топами и лаконичными ботинками», — советует стилист.

Юбки и платья из вельвета для текстурного слоя

Вельвет в женских силуэтах звучит особенно красиво: мини, миди и даже сарафаны на зиму отлично работают в многослойных комплектах. Их легко сочетать с плотными колготками, кожаными сапогами, объемными свитерами и пальто. Ткань добавляет текстурности и некоторой самоирнии даже самому простому луку.

Аксессуары из вельвета как тонкий акцент

Если одеваться в вельвет с головы до ног нет желания, достаточно добавить одну деталь. Сумка, зимняя панама, бейсболка или даже вельветовая обувь (зимой речь, конечно, о «сменке» для офиса) способны поменять настроение всего образа. Это тот самый случай, когда одна фактура делает весь ансамбль заметно интереснее без лишних усилий.