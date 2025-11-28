Юлия Снигирь снялась в откровенном корсете

Российская актриса Юлия Снигирь поделилась видео с фотосессии в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летнюю звезду фильма «Мастер и Маргарита» запечатлели в поле. Она показала на камеру фигуру в кружевном наряде молочного цвета, верх которого оформлен кружевным корсетом с подчеркивающими грудь чашками, а низ — пышной юбкой. Ее образ дополняли прическа с небрежными волнами и нюдовый макияж.

«Верю в людей и в этот мир», — подписала знаменитость пост.

В августе Юлия Снигирь также устроила откровенную фотосессию. Тогда актриса снялась в белом облегающем платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали кроп-топ с тонкими лямками и трусы с высокой посадкой.