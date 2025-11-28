Любовь Толкалина сфотографировалась в ярком купальнике

Актриса Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике. Звезда позировала в красном монокини в бассейне и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказала подписчикам, что провела в Сочи небольшой отпуск.

© РИА Новости

«Спасибо за несколько дней наслаждения. За вдохновение и передышку в хмурой московской осени. Позволить себе несколько дней дышать морем, вглядываясь в даль, приводя в порядок мысли и чувства, бушующие подчас посильнее волн. Утром отдавать лицо солнцу, вдыхать аромат цветущей горной камелии, плавать в бассейне под небом, наслаждаться в SPA, танцевать на балконе, гулять по уникальному дендрарию и слушать уникальные рассказы о царстве растений и... узнавать незнаемое об уникальной и неведомой истории Сочи... Мое удивительное путешествие в город темных ночей, который я открыла для себя по-новому», — поделилась впечатлениями артистка (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Знаменитость рассказывала, что в детстве занималась плаванием и была участницей театра на воде. Благодаря своему мастерству она получила первую работу — на тренировке Толкалину заметила команда режиссера и предложила сняться в рекламном ролике. Гонорар актриса потратила на куртку и ботинки, а родителям купила камчатского краба. А в 16 лет она стала студенткой ВГИКа.

Звезда отмечала в интервью, что не посещает тренажерные залы для поддержания фигуры — она предпочитает заниматься йогой дома. А также звезда любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Толкалина говорила, что не придерживается определенной диеты, но ест только тогда, когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей всегда быть в хорошей форме.