Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в Мэрилин Монро для Met Gala

Телезвезда Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в актрису Мэрилин Монро для Met Gala 2022. На соответствующий эпизод телесериала The Kardashians обратило внимание издание People.

Известно, что предпринимательница появилась на звездном балу в полупрозрачном платье, в котором Монро выступала перед экс-президентом США Джоном Кеннеди в 1962 году. При этом, чтобы полностью вжиться в образ, Кардашьян перекрасила свои черные волосы в блонд.

«Не знаю почему, но все говорили мне: "Не делай прическу, как у Мэрилин. Ты будешь похожа на ее восковую фигуру". Но я все же решилась стать блондинкой. Мне следовало остаться со своими темными волосами», — призналась знаменитость.

По ее словам, перед тем, как покраситься в блонд, она примеряла этот цвет с помощью фотошопа.

В мае сообщалось, что Ким Кардашьян на Met Gala обругала охранника за неловкость. Стало известно, что мужчина неосторожно ступил на шлейф наряда телезвезды, чем разгневал ее.