«Она выглядит ужасно». В Сети раскритиковали внешность дочери Оззи Осборна

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн впервые вышла на публику после прощания с ним и напугала общественность. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

© globallookpress

41-летняя наследница рокера вместе с матерью Шэрон Осборн посетила светский вечер в Лондоне. Она предстала перед камерами в лакированном облегающем платье розового цвета, которое было украшено стразами. При этом ее образ дополняли высокий пучок с выпущенной прядью у лица и яркий макияж.

© Lenta.ru

Читатели портала удивились внешности Осборн. По их мнению, она сильно похудела после трагического события, связанного с ее отцом. «Келли зашла в похудении слишком далеко», «Кажется, она похудела еще больше. Не очень хорошо выглядит», «Худоба — не всегда признак здоровья. Она выглядит ужасно», «Келли слишком худая. Может, ей предложить стейк?», «Похоже, она истощена», — обсуждали они.

