Юбка героини «Секса в большом городе» вернулась в моду

Редакторы Vogue заявили, что юбка героини сериала «Секс в большом городе» вернулась в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о пышной юбке-пачке, которую носила сыгранная американской актрисой Сарой Джессикой Паркер героиня Кэрри Брэдшоу. Также в прошлом данный предмет гардероба демонстрировали певицы Рианна и Дженнифер Лопес, однако впоследствии она уступила место вещам в минималистичном стиле.

При этом в настоящее время указанное изделие вернулось в число трендов благодаря известным модным брендам. Так, манекенщица на показе Jacquemus дефилировала в бело-розовой юбке-пачке длины миди в сочетании с просторной полупрозрачной рубашкой. В свою очередь, модель на шоу Givenchy надела прозрачное платье с подобной мини-юбкой нюдового оттенка, а марка Vaillant представила многоярусный белый вариант в сочетании с черным кроп-топом.

