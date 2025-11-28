Светлана Степанковская посетила шоу в кожаном жилете и шортах

Звезда «Жизни по вызову», актриса Светлана Степанковская, посетила официальное открытие автосалона GREATS x BRABUS в «Москва-Сити». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе брендов.

Дистрибьютор представил несколько автомобилей в уникальном тюнинге BRABUS и провел презентацию со световым шоу. Гостьей вечера стала актриса Светлана Степанковская. Для выхода она предпочла черные шорты, лонглив и жилет из кожи. Актрисе также сделали укладку с локонами и макияж с красной помадой.

Разделить важное событие для бренд также пришли Мария Кравцова, Стас Круглицкий, Нелли Ермолаева, Диля Долинская, Алена Куталия, Снежина Кулова, Артур Цветков, Эмилия Вишневская и другие.

В августе вышел фильм «Жизнь по вызову» о владельце элитного агентства Александра Шмидта, снятый по одноименному сериалу с Павлом Прилучным. По сюжету Александр Шмидт (он же — Мэджик) решает отойти от бизнеса, однако мужчину не отпускает прошлое — за ним охотится международный картель. Герой впервые сталкивается с угрозой подобного масштаба, и, чтобы выжить, он обращается за помощью к новым покровителям.