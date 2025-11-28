Нюша опубликовала видео в крошечном бюстгальтере

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, опубликовала ролик в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

35-летняя исполнительница предстала на размещенном видео в крошечном бюстгальтере голубого неонового цвета и красном платье, оголяющем тело.

© Lenta.ru

При этом звезда продемонстрировала фигуру. В качестве обуви она выбрала серебристые босоножки. Образ завершила укладка и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в ноябре певица Нюша опубликовала фото в прозрачном платье. Исполнительница разместила кадр, на котором предстала в просвечивающем тело изделии с корсетным верхом.