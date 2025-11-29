Кейт Миддлтон официально утвердила главный тренд зимы

Кейт Миддлтон, будучи одной из самых заметных представительниц королевской семьи, соблюдает узнаваемый стиль — сдержанный, элегантный и чуть отстранённый от быстроменяющихся модных тенденций. Её гардероб никогда не бывает полностью «в тренде», но и не выпадает из него, оставаясь актуальным за счёт классических линий и качественных материалов. При этом принцесса Уэльская прекрасно знает и любит моду (когда-то она даже вышла на подиум во время учёбы в Сент-Эндрюсе), и нередко тонко подмечает современные тренды.

Так было и сегодня, когда Кейт появилась в Центральном Лондоне с визитом в Центр Анны Фрейд — организацию, занимающуюся развитием детской психиатрии. В руках у неё была компактная сумка от DeMellier, выполненная из «мокко-замши», как описывает её сам бренд. Именно такие аксессуары Vogue недавно назвал одним из главных трендов этого осенне-зимнего сезона — и выбор принцессы стал негласным «королевским» подтверждением тенденции.

© Mainstyle

К образу она добавила платье в гусиную лапку от Emilia Wickstead и туфли Hugo Boss. Поклонники королевского стиля наверняка вспомнили её первый визит в Центр Анны Фрейд в 2015 году — тогда, ещё в статусе герцогини Кембриджской, Кейт выбрала платье в ту же клетку от Ralph Lauren и туфли Stuart Weitzman. Сегодня же она вернулась сюда как часть инициативы The Royal Foundation Centre for Early Childhood, объявившей о новом совместном проекте с Центром Анны Фрейд, направленном на поддержку специалистов по раннему социальному и эмоциональному развитию детей.