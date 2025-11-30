Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой, вышла на публику в платье с букетами цветов. Об этом сообщает Just Jared.

Аня Тейлор-Джой посетила церемонию открытия 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Для выхода на публику она предпочла черное платье Dior с белыми букетами цветов.

© globallookpress

© globallookpress

Гостями также стали Джоди Фостер, Кьяра Мастроянни, Виржини Ледуайен и Пон Джун-хо.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. В 2024 году актриса впервые показала фрагменты мероприятия.

В конце января Аня Тейлор-Джой посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.