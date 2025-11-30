Какие головные уборы носить этой зимой

Зимние варианты шляп все чаще можно встретить в гардеробе модниц. Разобраться в них «Вечерней Москве» помогла стилист, амбассадор студии авторских шляп Юлия Железнова.

Подчеркнет линию скул

Классические «федоры» — универсальный выбор для зимы. Они держат форму, защищают от снега и выглядят аристократично. Такие шляпы подойдут всем, кто любит структурированные образы, носит пальто-халаты, шерстяные тренчи.

«Особенно гармонично фетр смотрится на людях с выразительными чертами лица — он, например, подчеркивает линию скул», — добавила Юлия.

Для повседневного образа

Эксперт добавляет — плотные панамы из шерсти, букле, экомеха или стеганых материалов стали хитом последних сезонов. Они менее формальны, чем шляпы, и отлично подходят для повседневных образов. Панама — удачный выбор для круглых и квадратных лиц: она мягко обрамляет голову, не утяжеляя силуэт.

«Все чаще можно увидеть плотные панамы, которые не только согревают, но и становятся выразительной деталью образа, — сообщает Юлия. — Зима — отличное время, чтобы выйти за рамки привычной шапки и попробовать что-то новое. Подбирайте головной убор по форме лица, стилю одежды и своим ощущениям — и холодный сезон сразу станет теплее и наряднее».

К длинному пальто

Широкие, мягкие, слегка волнистые поля шляпы флоппи — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить образу артистичности. Флоппи сочетаются с длинными пальто, шерстяными кейпами, объемными шарфами, они идут обладательницам мягких черт лица, добавляя образу загадочности.

Романтика

Клош — винтажная модель с опущенными полями, напоминающая 1920-е. Она подходит тем, кто предпочитает романтичный стиль: мягкие пальто, платья-миди, замшевые сапоги.

«Клош хорошо смотрится на узких и овальных лицах — обтекаемая форма визуально удлиняет шею», — поделилась стилист.

Широкополая

Такой убор придает образу элегантность. Эта модель лучше всего смотрится с длинными волосами. Головной убор можно дополнить аксессуаром в тон.

По форме лица подбирают

Овальное

Вам повезло обладать самой универсальной формой лица! Выбирайте ту шляпу, что подходит вам по настроению и сочетается с вашим нарядом.

Круглое

Необходимо внести немного асимметрии в свой образ. Подойдут шляпы «федора», уборы с высокими тульями и прямыми полями, чтобы придать лицу легкую угловатость.

Прямоугольное

Примерьте шляпу с невысокой тульей и расходящимися полями, например широкополую шляпу, «колокол» или «федору» с большими полями. Они помогут уравновесить большую высоту лица.

Сердцевидное

Подойдут шляпы с полями среднего размера, модели «федора», «колокол», канотье, шляпы «хомбург», круглые шапочки, береты: они помогут сбалансировать ширину лба.

Квадратное

Остановите выбор на широкополых шляпах, моделях «хомбург», «колокол» или «ток», которые придадут вам романтичный женственный вид.

