Косметолог объяснил, какие процедуры спасают кожу от стресса зимой

Справиться с сухостью, раздражением и тусклым цветом лица помогут щадящие пилинги и биоревитализация. Об этом «Газете.Ru» рассказала косметолог, преподаватель и основатель учебного центра «КосметПросвет» Наталья Моисеенко.

© Freepik

«Если кожа реагирует шелушением, то советую обратить внимание на мягкие формулы. Предпочтение я отдаю молочным, миндальным или пробиотическим пилингам. Они аккуратно снимают ороговевшие клетки, освежают кожу и, в отличие от агрессивных кислот, не вызывают пересушивания», — рассказала косметолог.

Она также добавила, что важно делать неинвазивную карбокситерапию.

«Это одна из моих самых рекомендуемых процедур для зимы. Она мягко улучшает микроциркуляцию, борется с тусклостью и помогает коже удерживать влагу. При этом воздействие комфортное, без повреждений, что идеально для чувствительной кожи в холодный сезон», — отметила эксперт.

По мнению Моисеенко, также важно делать деликатную биоревитализацию.

Для борьбы с обезвоженностью Наталья рекомендует легкие увлажняющие препараты.

«Зимой хорошо подходит мягкая биоревитализация. Это не стимулирующие коктейли, а легкие формулы с гиалуроновой кислотой, которые уменьшают сухость и снимают чувство стянутости. Именно такие средства наиболее физиологичны в холодный период», — уверила она.

Косметолог призвала не тратить деньги на несколько процедур.