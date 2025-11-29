Пять самых болезненных пластических операций

Пластическая хирургия — это область медицины, находящаяся на стыке искусства и науки. Ее основная цель — не только улучшение внешности, но и восстановление гармонии тела, уверенности и психоэмоционального равновесия пациента. Однако любое хирургическое вмешательство сопряжено с травмой тканей, что неизбежно влечет за собой болевой синдром. Какие виды пластических операций считаются наиболее болезненными с точки зрения хирургической практики и физиологии восстановления, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург сети клиник «Семейная» Зайнаб Рабаданова.

© Вечерняя Москва

Абдоминопластика

Абдоминопластика направлена на удаление избыточной кожи и жировой ткани в области живота, а также на укрепление мышечного каркаса передней брюшной стенки. Обширность разреза и вовлечение нескольких анатомических слоев делают эту операцию одной из самых болезненных в эстетической хирургии.

В послеоперационном периоде пациенты испытывают выраженное чувство стянутости, болевые ощущения при малейших движениях и необходимость носить компрессионное белье в течение нескольких недель.

Маммопластика

Хирургическая коррекция груди — будь то ее увеличение, уменьшение или подтяжка — вызывает значительный дискомфорт. При установке имплантов под большую грудную мышцу боль обусловлена растяжением тканей и реакцией мышц на инородное тело. Даже при применении современных анестетиков и обезболивающих средств болевой синдром сохраняется в течение 7–10 дней. В дальнейшем возможны тянущие ощущения и чувствительность в зоне имплантов.

Ринопластика

Несмотря на небольшие внешние разрезы, ринопластика затрагивает кость и хрящ — структуры, богатые нервными окончаниями. После операции пациенты сталкиваются с отеком, затруднением дыхания и давлением в области переносицы. Боль носит умеренный, но постоянный характер, а отечность и синяки могут сохраняться до нескольких недель.

Липосакция

Липосакция нередко проводится сразу на нескольких зонах тела, что увеличивает площадь травматизации. Боль после операции возникает из-за повреждения сосудов, подкожной клетчатки и мелких нервных окончаний. Кожа в обработанных зонах часто остается чувствительной и болезненной при касании на протяжении длительного времени.

Подтяжка лица (фейслифтинг)

Фейслифтинг включает перемещение кожно-мышечных структур лица и шеи, фиксацию их в новом положении и удаление избытков кожи. Это вмешательство требует высокой хирургической точности и сопровождается заметным болевым синдромом. Пациенты часто отмечают чувство натянутости, онемение и покалывание, что связано с временным повреждением мелких нервных волокон.

Почему так больно

Болевой синдром после пластической операции формируется как ответ организма на повреждение тканей. В процессе заживления активизируются воспалительные медиаторы, усиливается приток крови к зоне вмешательства, что провоцирует отек и раздражение рецепторов. Индивидуальный болевой порог, психоэмоциональное состояние и качество послеоперационного ухода также существенно влияют на субъективное восприятие боли.

Современная хирургия располагает широким арсеналом средств для контроля боли: медикаментозное обезболивание. Важную роль играет соблюдение пациентом всех рекомендаций врача — ограничение физической активности, ношение компрессионного белья, рациональное питание и достаточный отдых.

Боль в пластической хирургии — это неотъемлемый элемент восстановления, отражающий естественные процессы регенерации тканей. Чем сложнее и объемнее вмешательство, тем выше вероятность выраженного болевого синдрома. Однако развитие медицинских технологий позволяет сделать даже самые сложные операции безопасными, а восстановление — более комфортным. Осознанный подход и выбор квалифицированного специалиста превращают путь к новой внешности в управляемый и прогнозируемый процесс.

Сегодня многие уже не переживают по поводу своего возраста. Однако с годами цифра в паспорте непременно берет верх, и решение притормозить время с помощью пластической хирургии приходит само собой. Как сделать правильный выбор, какой будет эффект и как долго продлится результат, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург Александр Катков.