Возлюбленная Джейсона Стетхэма похвасталась фигурой в кружеве

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в белье из кружева. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в розовом нижнем белье из кружева. Модель лежала на диване и снялась в нескольких позах. Волосы Хантингтон-Уайтли уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

Накануне Рози Хантингтон-Уайтли снялась в белом слитном купальнике с вырезом сбоку. Модель позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан на вилле с видом на тропики.

В начале ноября возлюбленная актера Джейсона Стетхэма опубликовала фотографию, где позировала в черном мини-платье с длинными рукавами и разрезом. Модель добавила к своему наряду босоножки на каблуках, кожаный клатч, золотое ожерелье и серьги. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.