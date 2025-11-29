Ким Кардашьян призвала Disney подарить ей бриллиантовое колье

Американская телезвезда Ким Кардашьян призвала компанию Disney подарить ей бриллиантовое ожерелье за успехи ее реалити-шоу The Kardashians на стриминговом сервисе Hulu. На соответствующий эпизод из него обратило внимание издание People.

© Lenta.ru

45-летняя бизнесвумен поразмышляла о популярности своего проекта и обратилась к коллегам из Disney и Hulu с необычным предложением. Она попросила их купить ей колье, в котором она посетила бал Met Gala в этом году. Известно, что стоимость данного роскошного украшения составляет 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей).