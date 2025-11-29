Ким Кардашьян призвала Disney подарить ей бриллиантовое колье за успехи ее реалити-шоу
Американская телезвезда Ким Кардашьян призвала компанию Disney подарить ей бриллиантовое ожерелье за успехи ее реалити-шоу The Kardashians на стриминговом сервисе Hulu. На соответствующий эпизод из него обратило внимание издание People.
45-летняя бизнесвумен поразмышляла о популярности своего проекта и обратилась к коллегам из Disney и Hulu с необычным предложением. Она попросила их купить ей колье, в котором она посетила бал Met Gala в этом году. Известно, что стоимость данного роскошного украшения составляет 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей).
«Hulu, Disney, вы мне его купите? За то, что у нас шоу номер один на сервисах. Ну же, ребята, пожалуйста», — сказала предпринимательница и отметила, что если они согласны, то этот презент от них будет отличным вложением в развитие ее шоу.