Emporio Armani отказался от участия в мужских Неделях моды в Милане

Emporio Armani объявил, что больше не будет участвовать в мужских Неделях моды в Милане. Начиная с сезона осень-зима 2026 года бренд планирует представлять мужские коллекции вместе с женскими, выстраивая единый показ. Как сообщает WWD, решение готовилось ещё при Джорджио Армани и было утверждено руководителями мужского и женского направлений — Лео Делл’Орко и Сильваной Армани. По словам представителей дома, таким образом они хотят подчеркнуть целостность эстетики марки.

Тем не менее, этой зимой бренд всё же появится на Неделе мужской моды, которая пройдёт с 16 по 20 января, а женский показ по-прежнему останется в привычном расписании. Кроме того, 17 января Emporio Armani вместе со спортивной линией EA7 проведёт специальное мероприятие, посвящённое сотрудничеству с олимпийской сборной Италии.