Ведущий «Модного приговора» назвал самую стильную сумку зимы

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую стильную сумку зимы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Еще в прошлом сезоне Coach вызвали интерес всей модной общественности к своей it-bag — огромному ридикюлю, с которым ходили в обнимку все модники мира, а теперь подобные сумки были замечены в коллекциях Celine и Chanel. Так что предсказываю —тренд будет долгоиграющим!» — написал Рогов.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

До этого стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоким голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.