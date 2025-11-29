Skims представил лимитированный адвент-календарь с трусиками

Бренд Ким Кардашьян Skims выпустил праздничный лимитированный адвент-календарь Panty Advent Calendar. Внутри — классный набор трусиков из разных линеек марки, созданных из фирменных материалов Skims.

© Соцсети

В календаре могут попасться модели из тканей Fits Everybody, Cotton Jersey и других популярных коллекций, а некоторые праздничные варианты выпущены в ограниченном количестве специально к сезону. Купить календарь можно на официальном сайте бренда. Вы знаете, что просить на Новый год!